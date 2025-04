Rindermarkt KW 18/’25: Stabile Preise

EU-weit herrschen nach wie vor unterschiedliche Tendenzen in der Entwicklung der Schlachtrinderpreise. In Deutschland wird von einem überschaubaren Angebot berichtet und trotz einer verhaltenen Nachfrage reicht das Angebot nicht aus, die Kundenwünsche zu erfüllen. Die Preise notieren in Deutschland nach oben.

Tendenz stabil bis steigend, keine Einigung

In Österreich befindet sich das Angebot im Jungstierbereich auf einem ähnlichen Niveau wie in den letzten beiden Wochen. Die Nachfrage ist leicht rückläufig, einerseits aufgrund des höheren Preisniveaus beim Konsumenten, andererseits durch das Auslaufen der Saison in den großen Tourismusgebieten. Somit bleiben die Preise stabil im Vergleich zur Vorwoche. Bei Schlachtkühen ist das Angebot nach Wochen mit etwas erhöhten Schlachtmengen rückläufig. Die Nachfrage bleibt nach wie vor rege. Das Kontingent für die Schweiz ist ebenfalls auf einem hohen Niveau und es dürften nach wie vor die Lager für Verarbeitungsware in Europa relativ leer sein. Die Notierungen steigen. Schlachtkälber notieren gleich wie in der Vorwoche.

Preiserwartungen KW 18/’25 (28. April bis 4. Mai)

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 /

Kalbin HK R2/3 5,28

Kuh HK R2/3 /

Schlachtkälber HK R2/3 7,35 (=)