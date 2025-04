Rindermarkt KW 14/’25: Preise von MKS unbeeindruckt

EU-weit herrschen derzeit relativ stabile Marktverhältnisse. Der Rindermarkt in Deutschland ist weiterhin überwiegend knapp versorgt. Die Geschäfte mit Jungstieren laufen weiterhin zügig, und die Preise bleiben insgesamt stabil. Bei den weiblichen Kategorien sind leichte Preissteigerungen in Deutschland zu verzeichnen.

Stabiles Preisgefüge in Österreich

In Österreich zeigt sich ein leicht steigendes Angebot im Jungstierbereich. Im Vergleich zur Vorwoche ist eine gute Nachfrage seitens der Schlachthöfe festzustellen. Die Unsicherheit durch die Ausbreitung der MKS in Ungarn und Slowenien hat bislang keine negativen Auswirkungen auf den Markt gehabt. Hier gilt vorerst Ruhe zu bewahren und keine vorgezogenen Verkäufe zu tätigen. Die Notierungs­preise sind stabil im Vergleich zur Vorwoche. Auch bei der Vermarktung von Schlachtkühen ist das Angebot leicht gestiegen, wird jedoch problemlos am Markt abgesetzt. Die Nachfrage bleibt sowohl im Export als auch im Inland gut. Die Preise sind im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Preiserwartungen KW 14/’25 (31. März bis 06. April)

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 5,50 (=)

Kalbin HK R2/3 5,18 (=)

Kuh HK R2/3 4,38 (=)

Schlachtkälber HK R2/3 7,25 (=)