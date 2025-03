Rindermarkt KW 12/’25: Plus bei Kühen und Kalbinnen, Zwist bei Stieren

EU-weit entwickeln sich die Rindfleischmärkte derzeit regional etwas unterschiedlich. Bei den weiblichen Kategorien tendieren die Preise weiter nach oben. Im Jungstierbereich stabilisieren sich die Preise auf hohem Niveau.

Preisdruck in Deutschland

In Deutschland ist das Angebot relativ überschaubar. Im Jungstierbereich werden etwas unterschiedliche Geschäftsverläufe gemeldet, dabei wird etwas Preisdruck seitens der Schlachtunternehmer ausgeübt. Die Marktlage ist aber nach wie vor ausgeglichen. Im weiblichen Bereich steigen sowohl Kühe als auch Kalbinnen nach oben.

Angebot deckt nach wie vor nicht den Bedarf

In Österreich ist beim Jungstier die Situation ähnlich wie in den vergangenen Wochen. Das Angebot ist leicht gestiegen, kann aber die Nachfrage kaum decken. Der Widerstand gegen steigende Preise seitens der Marktpartner nimmt weiterhin zu. Die Nachfrage ist aber nach wie vor gut, vor allem im Export. Auch die Preise in den Exportländern befinden sich auf einem sehr hohen Niveau. Für steigende Preise konnte nicht mit allen Marktpartnern eine Einigung erzielt werden.

Erneut Plus bei Kühen, Kalbinnen

Bei Schlachtkühen ist wie in den vergangenen Wochen das Angebot knapp, bei einer sehr guten Nachfrage sowohl im Inland als auch im Export. Auch hier nimmt der Widerstand gegen steigende Preise zu. Die Kuhpreise tendieren in Österreich nach oben. Auch Kalbinnenpreise steigen an.

Schlachtkälber notieren gleich zur Vorwoche.

Preiserwartungen KW 12/’25 (17. bis 23. März)

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 keine Einigung (Vorwoche 5,50)

Kalbin HK R2/3 5,18 (+0,03)

Kuh HK R2/3 4,31 (+0,08)

Schlachtkälber HK R2/3 7,25 (=)