Rindermarkt KW 08/’25: Exporte heben Preisniveau weiter

Die Preise für Schlachtrinder steigen auch in der laufenden Woche, insbesondere in Österreich und Deutschland, in den übrigen EU-Ländern verlangsamt sich der Preisanstieg jedoch etwas. In Deutschland klagen die Schlachtunternehmen zwar über das aktuelle Preisniveau, dennoch werden die steigenden Konditionen letztendlich akzeptiert. Von Seiten des Lebensmitteleinzelhandels sind erste Reaktionen erkennbar, die Werbung wird teilweise etwas zurückgefahren.

Leicht rückläufige Nachfrage im Inland

Gleiches gilt für Schlachtkühe: Hier sind die Stückzahlen unterdurchschnittlich und die Vermarktung läuft gut. Auch hier kommt es zu weiteren Preisaufschlägen.

Bei Jungstieren befindet sich das Angebot auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Wochen. Die Inlandsnachfrage, insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel, ist etwas rückläufig. Der Hauptmotor dürfte derzeit der Export sein, weshalb die Notierungspreise erneut ansteigen. Angesichts der steigenden Konsumentenpreise und dem bevorstehenden Ende der Faschingszeit ist im Inland mittelfristig mit einem rückläufigen Konsum zu rechnen. In den nächsten zwei Wochen sollte der Bedarf an Schlachtstieren aber noch höher sein.

Inlandskunden den Vorzug geben

Es ist wichtig, auch in Zeiten knapper Versorgung die Inlandskunden vorrangig zu beliefern, um negative Auswirkungen zu vermeiden. Selbiges gilt derzeit im Schlachtkuhbereich. Auch hier ist das Angebot knapp und nicht alle Kunden können entsprechend bedient werden. Langjährige Inlandskunden sollten jedenfalls bevorzugt behandelt werden, um langfristige Kundenbindungen nicht aufs Spiel zu setzen.

Generell ist der Export in Österreich zwar ein wichtiger Faktor in der Vermarktung von Schlachtrindern. Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, kann sich die Situation jedoch schnell ändern und dann gewinnt der Inlandskunde wieder an Bedeutung.

Die Preise für Schlachtkühe und Kalbinnen notieren in der laufenden Woche nach oben, die Fett 1 Abschläge konnten reduziert werden. Schlachtkälber notieren stabil.

Preiserwartungen KW 08/’25 (17. bis 23. Feb.)

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 5,40 (+0,10)

Kalbin HK R2/3 4,98 (+0,08)

Kuh HK R2/3 4,01 (+0,08)

Schlachtkälber HK R2/3 7,15 (=)

Werner Habermann, Arge Rind