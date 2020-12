Regelung für Geflügel-Direktvermarktung soll auslaufen

Rund 1.000 bäuerliche Familienbetriebe in Österreich machten in den vergangenen 16 Jahren von einer Regelung Gebrauch, die die Direktvermarktung von Geflügel erleichterte. Sie konnten bisher im kleinen Rahmen Geflügel direkt am Hof schlachten, verarbeiten und die Produkte ab Hof an die lokale Gastronomie und den Lebensmitteleinzelhandel verkaufen.

Jetzt soll eben diese Regelung auslaufen und nicht verlängert werden. Simone Schmiedtbauer, ÖVP-Agrarsprecherin im EU-Parlament sieht darin keinen Sinn. Die bäuerlichen Betriebe, die davon Gebrauch machen, würden einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem so gut wie kein Abfall anfällt verfolgen. “Das ganze Tier wird genutzt. Wenn die Kommission nicht rasch eine Ersatzregel schafft, geht diese sinnvolle Praxis zum Wohle der Tiere und Menschen in den ländlichen Regionen verloren. Mit dem Auslaufen der Ausnahmeregelung kann zwar weiterhin Geflügelfrischfleisch an Gastronomie und Lebensmitteleinzelhandel abgegeben werden, aber keine verarbeiteten Produkte wie Grillhendl oder Putenleberkäse mehr”, ist Schmiedtbauer besorgt.

“Das muss die Kommission reparieren”

Durch die Direktvermarktung würden Landwirte zudem häufig angemessenere Preise für ihre qualitativ hochwertigen Produkte bekommen und eine regionale Versorgung mit heimischen Spitzenprodukten gewährleisten. “Das entspricht zu 100 Prozent den geplanten Vorgaben der Kommission zur Farm to Fork-Strategie für eine nachhaltigere Landwirtschaft,” erklärt Schmiedtbauer, die nicht einsieht, warum die Regelung nicht weiterläuft. “Das muss die Kommission reparieren.“

Unterstützung bekommt die ÖVP-Abgeordnete in Brüssel von Thomas Waitz, EU-Parlamentarier der Grünen. Waitz plädiert ebenfalls für eine Verlängerung der Regelung und meint: “Hofschlachtungen ersparen den Tieren den Transportstress, verkürzen Produktionsketten, fördern regionale Produkte und sind ein wichtiger Kontrapunkt zur industriellen Landwirtschaft. Statt dem Auslaufen der Regelung, wäre es wichtig,diese in dauerhaftes Recht umzuwandeln. So können wir die klein- und mittelständische Landwirtschaft in Österreich wirklich unterstützen.”

(red.V.S.)

- Bildquellen - Board With Raw Turkey And Ingredients On Wooden Background: New Africa - adobe.stock.com