Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März hebt Michael Gohn, Obmann von Saatgut Austria, den hohen Frauenanteil in der Pflanzenzüchtung hervor: 54 Prozent der Fachkräfte sind Frauen, zwölf von 22 Führungspositionen in den Mitgliedsunternehmen von Saatgut Austria sind weiblich besetzt. “Die Pflanzenzüchtung ist eine zukunftsorientierte Branche und attraktiver Arbeitgeber für hochqualifizierte Fachkräfte, die die Landwirtschaft von morgen im Blick haben sowie klimafitte und standortangepasste Sorten züchten. Damit ist eine enorme Verantwortung für die gesamte Wertschöpfungskette bis hin zum Konsumenten verbunden”, erklärt Gohn.

“Die Züchterinnen tragen dazu bei, dass Landwirte, Gartenbaubetriebe und Feldgemüseproduzenten gesunde und klimafitte Sorten in Form hochwertigen zertifizierten Saatguts zur Verfügung haben, die eine hohe Versorgungssicherheit aus regionalem Anbau gewährleisten. Die heimischen Züchterinnen sind dabei äußerst erfolgreich, was internationale Auszeichnungen wie jene des Branchenmagazins SeedWorld für Franziska Löschenberger 2024 und Johanna Winkler 2020 zeigen”, so Gohn weiter.

Über Saatgut Austria

Saatgut Austria ist die Interessenvertretung der österreichischen Pflanzenzüchter, Saatgutproduzenten und Saatgutkaufleute. Zu den Mitgliedern zählen 25 Firmen, drei Institutionen und zehn Einzelpersonen. Der Obmann ist Michael Gohn von Probstdorfer Saatzucht, sein Stellvertreter Johann Birschitzky von Saatzucht Donau.

- Bildquellen - Pflanzenzüchtung: adobestock.com- encierro