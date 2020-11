Pflanzenschutztage: Die Landwirtschaft braucht Innovation, keine Verbote

Bei der Regulierung von Beikräutern, Planzenkrankheiten und Schädlingen sind die Landwirte oftmals machtlos. Der Grund dafür: Es wären zwar Bekämpfungsmittel vorhanden, diese sind aufgrund immer strengerer Regulierungen in der EU aber verboten.

Die Industriegruppe Pflanzenschutz (IGP) forderte daher im Rahmen der Pflanzenschutztage der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz ein Umdenken und einen sog. „Innovation Deal“ für eine fortschrittliche Landwirtschaft.

Abkehr vom Reduzieren und Verbieten ist gefordert

Dazu IGP-Obmann Christian Stockmar: „Wir benötigen als Erweiterung des Green Deals einen Innovation Deal: einen klaren Fahrplan, um mehr Fortschritt in die Landwirtschaft zu bringen.“ Laut Stockmar hören die Landwirte seit Jahren, dass sie mit weniger Betriebsmitteln auskommen sollen. Gleichzeitig würden aber Agrarpolitik und Gesellschaft immer mehr Leistung fordern. Dass das nicht funktionieren kann, sollte allen klar sein, ist Stockmar überzeugt. Es brauche daher eine Abkehr vom agrarpolitischen Tunnelblick des Reduzierens und Verbietens.

Anbau vieler Kulturen ist unattraktiv

Der Anbau von vielen Kulturen sie mittlerweile unattraktiv, so der IGP-Obmann. Dazu zählen neben Rübe, Raps und Kartoffeln vor allem Sonderkulturen. In der aktuellen Situation werden sich aber nur jene Kulturen durchsetzen, die mit dem Klimawandel zurechtkommen, für die es Lösungen zur Gesunderhaltung gibt und die wenig pflegeintensiv sind – also Weizen und Mais. Stockmar: „Statt dem agrarpolitischen Ziel einer Erweiterung der Fruchtfolge verarmt diese zusehends. Dadurch geht sie als Pflanzenschutzmaßnahme verloren, da Infektionsketten nicht mehr unterbrochen werden.“

Innovation und sachlicher Dialog

Die Hersteller von Pflanzenschutzmitteln wollen jetzt die Weichen stellen: „Die Landwirtschaft benötigt mehr Innovation, moderne Betriebsmittel und digitale Technologien, um mehr Fortschritt in die Landwirtschaft zu bringen und sie zukunftsfit aufzustellen. Wir wollen eine Agrarpolitik hin zu einer produktiven, nachhaltigen und zukunftsfitten Landwirtschaft“, stellte Stockmar klar. Dazu brauche es einen gemeinsamen, konstruktiven und sachlichen Dialog.

- Bildquellen - 201125 IGP Wirkstoffe Web: Industriegruppe Pflanzenschutz