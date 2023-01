In Österreich ist Rohlik seit gut zwei Jahren mit dem Lieferdienst Gurkerl.at vertreten. Künftig wird Gurkerl vom deutschen Schwesterunternehmen Knuspr geleitet, ebenfalls Teil der Gruppe. Knuspr-Geschäftsführer Erich Comor löst ab sofort Gurkerl-Boss Maurice Beurskens in seiner Funktion ab. „Das Zusammenführen beider Teams hilft uns, von der jeweiligen Größe und von den Synergien in beiden Unternehmen zu profitieren. Auch sichern wir langfristig Arbeitsplätze“, erklärte Olin Novák, Leiter der Rohlik Group.

Gurkerl ist laut eigenen Angaben Österreichs größter Online-Supermarkt, man bietet mittlerweile ein Sortiment von mehr als 13.500 Produkten. Ein möglichst großer Anteil an Produkten von regionalen Erzeugern aus Österreich ist seit der Markteinführung Aushängeschild des Lebensmittelzustellers. Die zugehörige Logistikzentrale des Unternehmens im 23. Wiener Gemeindebezirk soll, wie auch jene in Frankfurt und München, noch heuer auf Vollautomatisierung umgestellt werden. Rohlik erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von 550 Mio. Euro.

- Bildquellen - : PIMAN KHRUTMUANG - STOCK.ADOBE.COM