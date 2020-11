Die Höhere Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg (NÖ) lädt Interessierte ein, sich über Schule und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Möglich ist dies im Zuge der Schul-Info-Wochen, für die folgende Termine festgelegt sind:

• 16. bis 20. Nov. 2020,

• 24. bis 29. Jän. 2021.

Zu diesen Terminen bietet die Schule individuelle Führungen an. Weiters besteht auch die Möglichkeit einen gesonderten Schnuppertag zu vereinbaren oder an einem Online-Info-Tag teilzunehmen. Dies ist zu folgenden Terminen möglich:

• Fr., 20. Nov. 2020,

• Fr., 22. Jän. 2021.

Die Schule bietet eine fünfjährige Ausbildung mit Schwerpunkt auf Wein- und Obstbau. Derzeit sind rund 180 Schüler in Ausbildung. Anmeldung zu den Info-

Angeboten unter Tel. 02243/37910.

www.weinobstklosterneuburg.at

- Bildquellen - HBLA Klosternbg: HBLA Klosterneuburg