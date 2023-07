Österreich und Finnland bilden Allianz für eine starke EU-Land- und Forstwirtschaft

“Österreich und Finnland arbeiten in Brüssel stets gut und konstruktiv zusammen. Gemeinsam bilden wir in Brüssel eine Allianz für eine produzierende Land- und Forstwirtschaft in Europa. Mit der neuen konservativen Land- und Forstministerin Sari Essayah hat die europäische Land- und Forstwirtschaft eine starke Partnerin”, sagen die Europaabgeordneten Simone Schmiedtbauer und Alexander Bernhuber nach dem Austausch mit der neuen finnischen Ministerin in Straßburg.

“Österreich und Finnland gehören zu den waldreichsten Ländern Europas und setzen auf nachhaltige Waldbewirtschaftung. Damit sind sie natürlich Partner in Forstangelegenheiten. Ich freue mich auf einen regen Austausch und eine gute Zusammenarbeit mit Ministerin Essayah bei kommenden EU-Initiativen zum Wald, wie dem bevorstehenden Vorschlag zum Waldmonitoring in der EU”, so Simone Schmiedtbauer, ÖVP-Land- und Forstwirtschafts-sprecherin im Europaparlament.

Alexander Bernhuber, ÖVP-Umweltsprecher im Europaparlament, sagt nach dem Treffen mit der Ministerin: “Gerade in Zeiten, in denen die EU Kommission den europäischen Regionen immer mehr zumutet, ist der länderübergreifende Schulterschluss in der Land- und Forstpolitik wesentlich. Finnland hat die umstrittene Naturwiederherstellungsverordnung abgelehnt und sich damit an die Seite der Land- und Forstwirtschaft gestellt. Mit der frisch ernannten Ministerin unserer Schwesterpartei zählen wir in den weiteren Verhandlungen auf eine vernünftige Partnerin.”

- Bildquellen - Schmiedtbauer/Bernhuber/Essayah: Büro Simone Schmiedtbauer