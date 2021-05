Knapp 160 Millionen Euro an Investitionen bis 2025 geplant

Trotz Corona-Krise und schlechten Holzpreise im letzten Jahr haben die ÖBf ordentlich Geld in die Hand genommen. Investitionen in der Höhe von rund 26 Millionen Euro waren die dritthöchsten in der Unternehmensgeschichte. Bis 2025 sind weitere knapp 160 Millionen Euro an Investitionen geplant. Der Großteil wird dabei mit rd. 90 Mio. Euro in den Ausbau der Erneuerbaren Energie fließen, rund 30 Mio. Euro sind für Investitionen in Immobilien geplant.

Ausblick 2021: Mit Zuversicht aus der Krise

„Wir gehen mit Zuversicht aus der Krise“, zeigt sich Rudolf Freidhager optimistisch. „Im Kerngeschäft Forst/Holz ist das Jahr gut angelaufen, die Auftragsbücher sind voll, die Jahresmenge nahezu ausverkauft.“ Aufgrund der feucht-kalten Witterung im Frühjahr könnte es auch zu einer Beruhigung der Käfer- und Schadholz-Situation kommen, die Rundholzpreise haben sich deutlich erholt. Die Bundesforste werden auch heuer die nachhaltig verfügbare Holzerntemenge von rund 1,7 Mio. Festmeter voll ausschöpfen und auf den Markt bringen.