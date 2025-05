Neuwahl der Führungsspitze

In Wieselburg treffen sich am Samstag die Spitzenfunktionäre des Bauernbundes. Mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen neun Bundesländern werden dazu erwartet. Georg Strasser, ÖVP-Agrarsprecher und seit 2017 an der Spitze des Bauernbundes stehend, stellt sich nach 2021 erneut der Wahl zum Präsidenten des Österreichischen Bauernbundes. Als einer seiner ingesamt vier Stellvertreter nominiert ist Norbert Totschnig. Der Landwirtschaftsminister soll diese Funktion von seiner Vorgängerin Elisabeth Köstinger übernehmen. Weiterhin als Vizeobleute im Bauernbund-Präsidium vorgesehen sind die beiden Landesobleute von Vorarlberg und Oberösterreich, Josef Moosbrugger und Michaela Langer-Weninger, sowie aus Niederösterreich Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger. Nach dem Rückzug von Franz Windisch in den Ruhestand als Bundesfinanzreferent des Österreichischen Bauernbundes vorgesehen ist dessen Nachfolger im Wiener Bauernbund, Obmann Norbert Walter. Neben einer Rückschau geht es beim Bundesbauernrat aber auch um aktuelle agrarpolitische Themen, allen voran um das nationale Agrarbudget oder die künftige Ausrichtung der EU-GAP.

- Bildquellen - Georg Strasser: Bauernbund