Neue Köpfe in der Zentrale

„Einen schönen guten Morgen, Frau Direktor!“ Umgewöhnen müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zentrale des Bauernbundes in der Brucknerstraße in Wien-Wieden. Am Dienstag, 1. April, hat Corinna Scharzenberger als erste Direktorin des Österreichischen Bauernbundes offiziell ihren neuen Job angetreten. Auch der Posten des Pressesprechers wurde am Dienstag neu besetzt: Martin Grob, bisher Geschäftsführer der Jungen Landwirtschaft Österreich, hat von Christian Esterl die Leitung der Kommunikation des Österreichischen Bauernbundes übernommen. Die Nachfolgerin von Grob wiederum ist Anita Sturm, bisher bei Wirtschaften am Land.

- Bildquellen - C. Scharzenberger: Parlamentsdirektion/Photo Simonis