Nach Vogelgrippe-Fall: EU stoppt Import von Geflügelfleisch aus Ukraine

HPAI des Subtyps H5 in der Region Vinnytsia nachgewiesen

Die Europäische Union hat den Import von frischen und verarbeiteten Geflügelprodukten aus der Ukraine gestoppt, nachdem in der Region Vinnytsia die hochpathogene Vogelgrippe (HPAI) bestätigt worden ist. Über den Ausbruch sei die EU-Kommission am 19. Jänner 2020 informiert worden, erklärte ein Sprecher auf Anfrage von Dow Jones News. Die Kommission habe keine rechtlichen Maßnahmen ergriffen. Jedoch könne die Ukraine gemäß der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 nach der Bestätigung von HPAI des Subtyps H5 bei Geflügel nicht mehr als frei von dieser Krankheit angesehen werden. Dies habe automatisch zur Folge, dass kein frisches Geflügelfleisch und keine verarbeiteten Geflügelfleischprodukte aus dem gesamten Hoheitsgebiet der Ukraine zertifiziert und für die Einfuhr in die EU zugelassen werden könnten, erläuterte der Sprecher. Denn die Verordnung sehe vor, dass das Ursprungsgebiet des frischen Fleisches frei von HPAI sein müsse.

Die ukrainischen Behörden sowie die Behörden in den Mitgliedstaaten seien entsprechend informiert worden, hieß es weiter. Zudem seien die ukrainischen Ämter auch darüber informiert worden, welche Informationen sie bereitstellen sollten, um Anträge auf Regionalisierung des Landes in Bezug auf HPAI zu unterstützen.

AIZ