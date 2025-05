Smart Farming, also Landwirtschaft gestützt auf digitale Informations- und Kommunikationssysteme, ist auch in Österreich kein Fremdwort mehr. RTK-GNSS-Lenksysteme, teilflächenspezifische Bewirtschaftung und Section Control sind heute fester Bestandteil des Alltags vieler Ackerbauern. Diese Hilfsmittel erhöhen die Flächeneffizienz und sind in der Anschaffung kostspielig – deswegen müssen sie so präzise wie möglich genutzt werden. Dennoch nutzen viele Landwirte das Lenksystem nur bedingt aus: Felder und Fahrspuren werden während der Feldarbeit erstellt und oft doppelt angelegt, was auf jedem Schlag wertvolle Zeit kostet.

Mit allen Systemen kompatibel

Um den Einsatz eines RTK-GNSS-Lenksystems effizienter zu gestalten, bietet die Raiffeisen Ware Austria (RWA) seit vergangenem Jahr ein Geo-Service an. Mittlerweile wurden 1.000 Hektar für Kunden kartiert. Die Mitarbeiter erfassen sämtliche Feldstücke und zeichnen deren digitale Feldgrenzen auf. Sowohl die tatsächlichen Grenzen als auch die Bewirtschaftungsgrenzen werden ermittelt, aufbereitet und für jedes am Markt erhältliche Lenksystem konvertiert.

Außerdem werden Hindernisse wie Brunnen oder Strommasten dokumentiert, um diese später bei der Fahrspurplanung im System berücksichtigen zu können. Ziel ist es, eine klar strukturierte Übersicht über alle Feldstücke zu schaffen, die dann als Grundlage für Arbeitsgeräte und Fahrspuren im Traktorterminal dienen. So spart der Landwirt zu Beginn der Feldarbeit wertvolle Zeit und somit Geld. Hat man die digitalen Feldgrenzen einmal präzise erfasst, können die Arbeitsprofile mit Geräten und Fahrspuren immer wieder genutzt werden. Die neueste Generation der Lenksysteme bietet die Möglichkeit, Fahrspuren auch automatisch anhand der vorher erhobenen Feldkonturen anzulegen – so kann binnen weniger Minuten mit der Feldarbeit gestartet werden. Die Kosten für die Erfassung belaufen sich je nach Schlagform, Fläche und Standort des Betriebes auf etwa 15 bis 30 Euro je Hektar.

Zum Autor: Christoph Danis ist in der Raiffeisen Ware Austria für das Geo-Service mitverantwortlich.

- Bildquellen - Traktorterminal Spurlinien: BZ/Wieltsch