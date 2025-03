Mit einem Marktanteil von fast 37 Prozent konnte Österreichs Supermarkt-Platzhirsch Spar seine Vormachtstellung im Lebensmitteleinzelhandel 2024 weiter ausbauen. Wie das Fachmagazin Keyaccount berichtet, stieg zeitgleich auch dessen Umsatz im Vergleich zum Mitbewerb überproportional an. Mit einem Plus von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr knackte Spar damit erstmalig die Umsatzgrenze von 10 Milliarden Euro. Als Zugpferd erwies sich im Handel Spar-Angaben zufolge das Eigenmarkensortiment. So verzeichnete die Billig-Marke „S-Budget“ Mehreinnahmen von 8,5 Prozent, die Bio-Linie „Naturpur“ immerhin 8 Prozent und die Vegan- Handelsmarke „Veggie“ sogar 13 Prozent.

- Bildquellen - Spar: Dirk - stock.adobe.com