Deutschlands größte genossenschaftliche Molkerei, die DMK Group, will mit Arla Foods, der siebtgrößten Molkerei der Welt, fusionieren. Gemeinsam mit dem ursprünglich dänisch-schwedischen Milchverarbeiter würden dann pro Jahr fast 20 Milliarden Kilogramm Rohmilch verarbeitet werden. Die Molkereigenossenschaft wäre die größte Europas und strebt einen Umsatz von 19 Milliarden Euro pro Jahr an. Vom Zusammenschluss sind insgesamt 12.000 Bauern in Deutschland, Dänemark, Schweden, Großbritannien und den Beneluxstaaten betroffen. Die Fusion bedarf noch der Zustimmung der Vertreterversammlungen und der Wettbewerbsbehörden. Von Letzterer wird die Zustimmung für Jahresende erwartet.

