Maschinenring: Weigl löst Sturmlechner ab

Seit 2016 war Gertraud Weigl (49) bereits Geschäftsführerin von Maschinenring Personal und Service, jetzt übernahm sie auch die Geschäftsführung des Maschinenring Österreich. Die Sozial- und Wirtschaftswissenschafterin übernimmt damit das Zepter von Franz Sturmlechner, der die Geschicke des Dachverbandes von 90 Organisationen mit gemeinsam 73.600 landwirtschaftlichen Mitgliedern ab 2018 leitete.

“Die wirtschaftliche Entwicklung, die nach Corona folgen wird, wirft viele Fragen auf. Aufgrund unterschiedlicher Ansichten und möglicher passender Antworten trennte sich der Weg von Franz Sturmlechner und der Maschinenring Organisation im Sommer 2020”, erklärt Maschinenring-Sprecherin Elisabeth Gail auf Anfrage.

Mehrheitliche Entscheidung für Maschinenring-Kennerin

Der Maschinenring Bundes-Vorstand habe die Ausschreibung eines neuen Geschäftsführers oder eine interne Nachbesetzung diskutiert. Letztendlich sei die mehrheitliche Entscheidung gefallen, mit Gertraud Weigl eine erfahrene Geschäftsführerin, die den Maschinenring kennt, mit allen österreichweiten Aufgaben zu betrauen. “So sollen Synergien genutzt werden. Frau Weigl wird von Geschäftsbereichsleitern unterstützt werden, die die jeweiligen Aufgaben in ihren Bereichen verantworten”, erklärt Gail weiter.

Sturmlechner habe während seiner Tätigkeit einige wesentliche Schritte gesetzt, um die heimischen Landwirte bei der Digitalisierung zu begleiten, heißt es außerdem. Seine Nachfolgerin will künftig die Bereiche Agrar und Service weiterentwickeln.

Seitens des Maschinenrings werden der Neo-Chefin Rosen gestreut. „Ihre elfjährige Erfahrung im Maschinenring, mit seinen Strukturen, Themen und Herausforderungen kommt der studierten Sozial- und Wirtschaftswissenschafterin zu Gute“, heißt es in einer Aussendung. Christian Angerer, Bundesobmann des Maschinenring Österreich, betont: „Gertraud Weigl wird sich dank ihrem Interesse am Agrar- und Service-Bereich schnell in diese beiden Geschäftssparten einfinden.“. Er sei überzeugt, gemeinsam werde Gutes gelingen.

(V.S.)

- Bildquellen - Gertraud Weigl: Maschinenring/Engleder