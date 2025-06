LFS Vorau und LFS Althofen holen Fußballtitel

Beim Fußballturnier der Landwirtschaftlichen Fachschulen Österreichs in Hollabrunn holten sich die LFS Vorau (Steiermark) bei den Mädchen und die LFS Althofen (Kärnten) bei den Burschen den Staatsmeistertitel. Acht Burschen- und fünf Mädchenteams, allesamt Landessieger, traten auf den Spielfeldern der ehemaligen Sportakademie gegeneinander an. Im Burschenfinale setzte sich Althofen mit 2:0 gegen St. Andrä durch, den dritten Platz belegte Güssing/Eisenstadt. Bei den Mädchen überzeugte Vorau mit vier Siegen in vier Spielen, gefolgt von Warth (NÖ) und Andorf (OÖ). Über 200 Schülerinnen und Schüler aus sieben Bundesländern waren vertreten. Das Turnier bot faire und spannende Spiele bei optimalen Bedingungen. Organisiert wurde das Event von Bernhard Froschauer und der Landwirtschaftlichen Koordinationsstelle.

- Bildquellen - Fußballtunier: Jürgen Mück