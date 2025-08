Laut der aktuellen Analyse von Focus, einem europäischen Marktforschungsunternehmen, zeigt der österreichische Werbemarkt im ersten Halbjahr 2025 eine gemischte Entwicklung: Während die Bruttowerbeausgaben im Jänner noch knapp fünf Prozent über dem Vorjahresniveau lagen, sorgten insbesondere die Monate Mai mit einem Rückgang von fünf Prozent und Juni mit zwölf Prozent weniger Investitionen für eine leicht negative Halbjahresbilanz.

Handel vorne dabei

Im Untersuchungszeitraum führen die Lebensmitteleinzelhändler (LEH) Rewe, Spar, Hofer und Lidl das Werberanking in Österreich an. Rewe belegt den ersten Platz mit einem Werbevolumen von 130,9 Mio. Euro und einem moderaten Plus von 2,4 Prozent gegenüber 2024. Im Vergleich zu 2023 ist das Wachstum mit nahezu 40 Prozent deutlich stärker. Spar folgt mit 120,6 Mio. Euro und legt im Vergleich zum Vorjahr um 14,7 Prozent zu. Auch im Vergleich zu 2023 liegt Spar mit einem Plus von 28,3 Prozent klar im Aufwärtstrend. Hofer investierte 44,3 Mio. Euro in Werbeausgaben. Ein Zuwachs von 5,6 Prozent gegenüber 2024. Beachtlich ist das Hofer-Werbebudget im Vergleich zu 2023. Mit 87 Prozent Mehrausgaben ist der Diskonter hier die Nummer eins.

Lidl komplettiert die Top-Vier mit 38,1 Mio. Euro und einem starken Plus von 32,4 Prozent gegenüber 2024. Im Vergleich zu 2023 hat Lidl seine Werbeausgaben um 59,4 Prozent erhöht. Insgesamt zeigen die vier Handelskonzerne deutlich steigende Werbeinvestitionen, besonders Hofer mit dem größten Wachstum.

- Bildquellen - Supermarkt: LT - stock.adobe.com