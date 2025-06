LEH-Lehrlinge bekommen Einblick in die Landwirtschaft

Das Projekt „Tag der Landwirtschaft“ soll den Lehrlingen der SPAR-Akademie direkte Einblicke in die Agrarproduktion ermöglichen. An drei Exkursionstagen wurden hierfür verschiedene Betriebe besucht.

Spar-Lehrlinge bekommen in ihrer Ausbildung Wissen zu Produktqualität, Frische und Beratung vermittelt. „Das direkte Erleben am Bauernhof war ein wertvoller Beitrag,“ um diese Kompetenzen zu stärken, meint Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender der SPAR. 120 Auszubildende besuchten dafür drei Betriebe: einen Milchviehbetrieb in Stössing, einen Schweinemastbetrieb in Sitzenberg-Reidling und einen Gemüsebetrieb in Rust im Tullnerfeld.

Die Auswahl verschiedener Betriebe soll die Vielfältigkeit, Verantwortung und Anstrengung der landwirtschaftlichen Produktionen widerspiegeln. Praxisnah sollte der Ablauf gestaltet werden. Die Lehrlinge schüttelten Butter, beschäftigten sich mit Pflanzen und Futtermittel und verkosteten Lebensmittel. Die Seminarbäuerinnen betreuten die Jugendlichen bei ihrer Arbeit und vermittelten Hintergrundwissen zu den Produkten, der Tierhaltung und der Wirtschaftsweisen in der heimischen Landwirtschaft.

- Bildquellen - Foto4: AMA-Marketing/ Thomas Meyer