Die Präsidenten der Landwirtschaftskammern (LK)haben die Präsidentin der LK Oberösterreich, Michaela Langer-Weninger, einstimmig für das Amt der Vorsitzenden des AMA-Verwaltungsrates nominiert. Sie wird damit dem Präsidenten der LK Wien, Franz Windisch, nachfolgen. Der Verwaltungsrat der AMA ist unter anderem für die Bestellung des Vorstandes, die Überwachung der Geschäftsführung, den Beschluss des Finanzplanes und den Jahresabschluss zuständig. Gemäß AMA-Gesetz wird die Vorsitzende des Verwaltungsrates auf Vorschlag der LK Österreich von der Landwirtschaftsministerin als Verwaltungsratsvorsitzende bestellt. Michaela Langer-Weninger ist Abg. z. OÖ. Landtag und wurde im Jahr 2019 als erste Frau an die Spitze einer LK gewählt. Mit ihrer Familie bewirtschaftet sie in Innerschwand am Mondsee einen Hof mit Bio-Heumilcherzeugung.

- Bildquellen - M Langer Weninger C Lk Ooe: LK OÖ