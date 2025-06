Landwirtschaft im Dialog: Bildung, Praxis und Gemeinschaft

Anfang Juni wurde der Heurige Wolff in Wien-Döbling zum Treffpunkt für Absolventinnen und Absolventen verschiedener Höherer land- und forstwirtschaftlicher Schulen. In entspannter Atmosphäre bot der Vernetzungsstammtisch Gelegenheit, alte Bekannte wiederzusehen, neue Kontakte zu knüpfen und sich bei Speis und Trank über aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaft auszutauschen.

Besonders erfreulich war der große Andrang – ein deutliches Zeichen dafür, wie wertvoll persönliche Begegnungen über Generationen und Bildungswege hinweg sind. Unterschiedlichste Erfahrungen und Perspektiven kamen zusammen, um über Praxis, Zukunftschancen und individuelle Wege in der Landwirtschaft zu sprechen.

Inspirierende Impulse setzten Bundesbäuerin und Nationalratsabgeordnete Irene Neumann-Hartberger mit ihrem Beitrag zur Rolle der Bäuerinnen sowie „Farmfluencer“ Johannes Buchhart, bekannt als „Bauernjohny“, der moderne Landwirtschaft kreativ über Social Media vermittelt.

Ein herzliches Dankeschön gilt den Sponsoren, die diesen gelungenen Abend ermöglicht haben: RWA, HBLFA Francisco Josephinum, Hagelversicherung und Niederösterreichische Versicherung. Musikalisch umrahmt von der „Kaibiziagamusi“ und den „Huizjaga“, klang der Abend in fröhlicher Runde aus.

- Bildquellen - Vernetzungsstammtisch: Akademikergruppe