Wie der Niederösterreichische Wirtschaftspressedienst unter Berufung auf die neuesten Firmenbilanzen mitteilt, entspricht dies einem Umsatzplus von 26,3 Prozent.

Garant, eine Hundertprozent-Tochter der Raiffeisen Ware Austria, erging es mit einem Futtermittelabsatz jenseits der 500.000-Tonnen-Marke damit deutlich besser als anderen Teilnehmern am europäischen Markt. So verzeichnete die Branche in Deutschland 2022 ein um rund 4 Prozent geringeres Produktionsvolumen. Die Schweinemischfuttererzeugung brach gar um 9 Prozent ein, wie das deutsche Bundesinformationszentrum Landwirtschaft berichtet.

- Bildquellen - Garant Mischfutter: Garant Tiernahrung