Kartoffelmarkt KW 23/’25: Erste Erträge bei österreichischen Frühkartoffeln

Die österreichische Heurigensaison kommt nun langsam auf Touren. Seit der letzten Woche werden mittlerweile in allen Bundesländern Frühkartoffeln geerntet. Zwar mussten mancherorts die Rodearbeiten witterungsbedingt wieder unterbrochen werden, dennoch steht ein gut ausreichendes Angebot für den Lebensmitteleinzelhandel zur Verfügung. Dabei sorgte das feuchtwarme Wetter in den letzten Tagen für entsprechenden Ertragszuwachs. So sind im Burgenland und in der Steiermark Hektarerträge von 30 Tonnen keine Seltenheit mehr. In Niederösterreich und Oberösterreich liegt das Ertragsniveau noch etwas darunter. Das Preisniveau gab in der letzten Woche moderat nach. Im Burgenland, der Steiermark und in Niederösterreich lagen die Erzeugerpreise zu Wochenbeginn bei meist 60,- €/100 kg. Aus Oberösterreich, wo starke Niederschläge Ende letzter Woche zu einem generellen Rodestopp führten, wurden zuletzt bis zu 65,- €/100 kg gemeldet.

Kartoffelmarkt unter Druck

Der deutsche Speisekartoffelmarkt kam in den letzten Tagen zunehmend unter Druck. Im Norden Deutschlands gibt es noch immer reichlich alterntige Lagerware in guter Qualität und auch anderenorts überraschen mancher Lagerhalter seine Abnehmer mit noch größeren Vorräten als diese bislang vermuteten. Dem reichlichen Angebot steht eine sinkende Nachfrage im LEH gegenüber. Hier dominieren mittlerweile importierte Frühkartoffeln aus Israel, Spanien und Ägypten. Deren Vermarktung hinkt jedoch auch hinter dem letzten Jahr hinterher. Einerseits stehen heuer länger alterntige Lagerkartoffeln zur Vermarktung an und andererseits wird generell von einer schwachen Nachfrage berichtet. Die Preise für Lagerware als auch für importierte Frühkartoffeln gaben in der letzten Woche entsprechend nach. Für importierte Frühkartoffeln wurden zuletzt noch 70,- €/100 kg franko Abpacker bezahlt. Deutsche Frühkartoffeln waren bisher losschalig über Großmärkte und Hofläden verfügbar. Ab Mitte Juni wird mit den ersten festschaligen Partien im LEH gerechnet.