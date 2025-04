Kartoffelmarkt KW 18/’25: Fünf Prozent Flächenplus

Die Vermarktung der Speisekartoffelernte 2024 ist bereits weit fortgeschritten. So haben mittlerweile einige Packbetriebe ihre Lager geräumt und auch bei den Landwirten liegen keine Erdäpfel mehr. Bei einigen Händlern dürften die Vorräte aber ausreichen, um damit eine Versorgung bei gewissen Sortimenten im LEH bis zum Anschluss an die neue Saison sicherzustellen. Die Nachfrage hat sich nach dem Osterfest erwartungsgemäß beruhigt, und bei den Preisen gab es zuletzt keine Bewegung. In NÖ lagen die Preise zu Wochenbeginn bei meist 30,- €/100 kg. Für Partien mit hohen Absortierungen gibt es Abschläge und für Kühlhausware Zuschläge. Aus OÖ wurden ebenfalls stabile Preise von bis zu 36,- €/100 kg für Kühlhausware gemeldet. Die Auspflanzungen gingen unter guten Bedingungen über die Bühne. Laut der ersten Schätzung der Statistik Austria dürfte heuer mit rund 11.800 ha um knapp fünf Prozent mehr Speisekartoffeln (inkl. Frühkartoffeln) als im Vorjahr angebaut worden sein. Die Frühkartoffelbestände entwickeln sich bislang gut. Mit den ersten Heurigen aus dem Burgenland wird in der zweiten Maihälfte gerechnet.

Erneut stabile Preise in der BRD

Der deutsche Speisekartoffelmarkt präsentierte sich in der letzten Woche recht entspannt. Das Ostergeschäft hat die Lagerräumung ein weiteres gutes Stück vorangebracht. Die nun eingekehrte vorübergehende Ruhe am Markt ist nach einem Feiertagswochenende normal und verunsichert niemanden. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der offerierten Lagerkartoffelqualitäten forciert der LEH zunehmend den Einsatz von importierten Frühkartoffeln aus dem Mittelmeerraum. Sowohl bei den deutschen Lagerkartoffeln als auch bei den importierten Speisefrühkartoffeln blieben die Preise stabil zur Vorwoche. Zu Wochenbeginn wurde im Bundesdurchschnitt für Speiseware meist 25,- bis 27,- €/100kg bezahlt. Auch die Bezugspreise für Frühkartoffeln aus dem Mittelmeerraum blieben mit 80,- bis 83,- €/100kg franko Packer unverändert zur Vorwoche.