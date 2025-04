Kartoffelmarkt KW 15/’25: Leere Lager, stabile Preise

Der österreichische Speisekartoffelmarkt zeigte sich in den ersten Apriltagen recht ausgeglichen. Das heimische Angebot wird von Woche zu Woche überschaubarer. Bei den Landwirten sind die Lager, mit Ausnahme von kleineren Mengen an aussortierten Saatkartoffeln, mittlerweile weitgehend geräumt. Auch der eine oder andere Händler dürfte in den nächsten Wochen die Vermarktung von österreichischer Ware frühzeitig abschließen und kurzfristig auf französische Lagerkartoffeln zurückgreifen. Andere Händler scheinen dagegen noch gut bevorratet zu sein, um ihre Handelspartner mit heimischer Kühlhausware bis zur neuen Ernte versorgen zu können. Mit der Absatzsituation zeigt man sich weiterhin durchaus zufrieden. Im heimischen LEH sorgte der Monatsanfang und das nahende Osterfest für erhöhte Absatzzahlen. Bei den Erzeugerpreisen gab es keine Änderung zur Vorwoche. In Niederösterreich lagen die Preise für Speisekartoffeln zu Wochenbeginn meist bei 30,- €/100 kg. Für Partien mit hohen Absortierungen gibt es Abschläge und für Kühlhausware Zuschläge. Aus Oberösterreich wurden ebenfalls stabile Erzeugerpreise von bis zu 34,- €/100 kg gemeldet.

Ausgeglichener deutscher Markt

Auch vom deutschen Speisekartoffelmarkt gibt es keine großen Veränderungen zu melden. Ein gut ausreichendes Angebot steht weiterhin einer stetigen Inlandsnachfrage gegenüber, die punktuell durch Werbeaktionen im LEH stimuliert wird. Mit dem nahenden Osterfest werden in den kommenden Tagen zwar zusätzliche Impulse erwartet, nachhaltig dürfte sich die Absatzsituation aber nicht ändern. Vor diesem Hintergrund blieben die Erzeugerpreise für deutsche Lagerkartoffeln unverändert. Diese lagen im Bundesmittel für gute Qualitäten zuletzt bei 25,- bis 27,- €/100 kg. Ergänzt wird das Sortiment im LEH zunehmend durch Frühkartoffeln aus dem Mittelmeerraum. Die Bezugspreise liegen dabei unverändert zur Vorwoche zwischen 80,- und 83,- €/100 kg franko Packer.