Kartoffelmarkt KW 09/’25: Zügiger Lagerabbau, Preise stabil

Der österreichische Speisekartoffelmarkt präsentiert sich auch in den letzten Februartagen ruhig und unspektakulär. Mit den milden Temperaturen und der schwindenden Hoffnung auf höhere Preise steigt zusehends die Abgabebereitschaft der Landwirte ihre Läger zu leeren. Vermarktungsdruck kommt nicht auf, da die vorhandenen Lagervorräte durch den hohen Anteil an qualitätsbedingten Absortierungen rasch abnehmen. Eine durchgängige Versorgung mit heimischer Ware bis zur neuen Saison scheint aber möglich zu sein. Auf der Absatzseite fehlt es zwar an neuen Impulsen, mit der Nachfrage im heimischen LEH ist man aber nicht unzufrieden.

Preislich gibt es keine Änderung zu den Vorwochen. In Niederösterreich lagen die Preise für Speisekartoffeln zu Wochenbeginn meist bei 30,- €/100kg. Für Partien mit überdurchschnittlich hohen Absortierungen gibt es weiterhin entsprechende Abschläge. Aus Oberösterreich wurden Erzeugerpreise von bis zu 32,- €/100kg gemeldet.

Auch in Deutschland Qualitätsprobleme

Am deutschen Speisekartoffelmarkt ergeben sich ebenfalls wenig Änderungen. Nach der Durchsetzung der Lageraufschläge in den letzten Wochen wird der Markt von den Lagerhaltern umfangreich versorgt. Gleichzeitig wird von steigenden Qualitätsproblemen berichtet. Die Absatzseite zeigte sich zuletzt ruhiger. Der Absatz von Speisekartoffeln ist in der Faschingszeit im LEH traditionell schwach und auch im Export hat sich das Geschäft abgekühlt. Hier dürften einige Importländer verstärkt auf Frühkartoffellieferungen aus dem Mittelmeerraum umgeschwenkt sein. Die Speisekartoffelpreise blieben somit stabil auf dem Vorwochenniveau. Im Bundesmittel lagen die Erzeugerpreise für gute Qualitäten zuletzt bei 25,- bis 27,- €/100kg.