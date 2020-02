Kartoffelmarkt KW 09/2020: Markt ist weiterhin stabil und ruhig

Der österreichische Erdäpfelmarkt zeigt sich weiter von seiner stabilen und ruhigen Seite. Mit den milden Temperaturen und der schwindenden Hoffnung auf höhere Preise steigt zusehends die Abgabebereitschaft der Landwirte ihre Läger zu leeren. Von einem Vermarktungsdruck kann aber nicht gesprochen werden, da man weiterhin davon ausgeht die vorhandenen Lagermengen bis Saisonende am Inlandsmarkt unterbringen zu können. Die Qualitätsprobleme bewegen sich dabei im bisherigen Rahmen. Aussortierungen durch Lagerdruckstellen bzw. der physiologischen Alterung der Knollen nehmen aber stetig zu. Auf der Absatzseite fehlt es weiter an neuen Impulsen. Die Inlandsnachfrage bleibt auf saisontypisch ruhigem Niveau. Exporte sind zu derzeitigen Preisen nicht realistisch. Preislich gibt es keine Änderung zu den Vorwochen. In Niederösterreich wurde zu Wochenbeginn ein unverändertes Preisband von 22,- €/100kg bis 28,- €/100kg je nach Sorte und Qualität genannt, wobei für drahtwurmfreie, kleinpackungsfähige Premiumware mit AMA-Gütesiegel meist 25,- €/100kg bezahlt werden. Aus Oberösterreich wurden Preise von bis zu 30,- €/100kg gemeldet.

Deutschland

Am deutschen Speisekartoffelmarkt hat sich in der letzten Woche wenig verändert. Angesichts der schwindenden Hoffnung auf weitere Preisanhebungen steigt die Bereitschaft der Landwirte ihre Kühlläger zu öffnen und den Markt zu bedienen. Insgesamt stehen momentan gut ausreichende Mengen zur Verfügung. Die Qualitäten bei der Speiseware überzeugt meist noch. Die ungewöhnlich hohen Tagestemperaturen erschweren aber zunehmend das Lagermanagement. Vom Exportmarkt gibt es derzeit wenig Positives zu berichten. Frankreich versucht momentan ihre relativ hohen Lagerbestände mit entgegenkommenden Preisen in Osteuropa abzubauen. Die deutschen Erzeugerpreise blieben weitgehend unverändert auf dem Niveau der Vorwoche. Im Bundesdurchschnitt wurden zuletzt Preise zwischen 22,40 und 24,00 €/100kg bezahlt.

Martin Schildböck