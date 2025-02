Kälberversteigerung Regau vom 3. Februar 2025

KÄLBERPREISE ZIEHEN WIEDER AN! Bei der gestrigen Kälberversteigerung war der Auftrieb etwas kleiner als zuletzt. Insgesamt wurden 425 Kälber aufgetrieben, welche bis auf 2 Stück verkauft wurden. Diesmal waren wieder deutlich mehr bäuerliche Käufer anwesend, was einen Anstieg der Durchschnittspreise um rund 60 Cent bewirkte. Erfreulicherweise steigen derzeit auch die Schlachtviehpreise deutlich, was weiterhin eine rentable Stiermast in Österreich ermöglichen sollte. Gut entwickelte Stierkälber im Gewichtsbereich bis 120 kg waren sehr gefragt und erzielten Spitzenpreise bis € 6,20 netto. Wir rechnen auch in den nächsten Wochen mit einer guten Nachfrage nach gut mastfähigen Kälbern und ersuchen alle Mitglieder, die Versteigerung in Regau für die Vermarktung ihrer Tiere zu nutzen.

310 Stierkälber kosteten bei einem Durchschnittsgewicht von 95 kg durchschnittlich € 5,52 netto je kg (+0,60), was einen Bruttopreis von € 591,09 je Kalb bedeutet, wobei für sehr gute Qualitäten Preise bis € 6,20 netto erzielt wurden. Fleckviehkälber kosteten bis 90 kg im Schnitt € 5,52, bis 100 kg € 5,61, bis 110 kg € 5,72 und bis 120 kg € 5,56. Rund 50 % der angebotenen Kälber wurden von den Firmen Österr. Rinderbörse GmbH, Wiestrading GmbH und Agrarmarketing Gerner angekauft. Größere Mengen kauften auch die Firmen Kaufmann Agrar GmbH und Purkhauser.

Bei den 84 angebotenen weiblichen Nutzkälbern war das Preisniveau stabil. Hier war das Angebot oft zu leicht für die anwesenden Käufer. Speziell gut entwickelte Fleischrassekreuzungen waren sehr gefragt und erzielten Preise bis € 5,80 netto. Das Preisband reichte je nach Qualität von € 2,00 bis € 5,80. Der Durchschnittspreis bei einem Durchschnittsgewicht von 88 kg betrug € 4,07 netto (+0,05).

Die 29 angebotenen weiblichen Zuchtkälber waren mit einer leicht steigenden Nachfrage konfrontiert. Auch hier entsprach das Angebot qualitativ oftmals nicht den Wünschen der Kaufinteressenten. Der Durchschnittspreis bei einem Durchschnittsgewicht von 100 kg betrug € 502,96. Den Höchstpreis von rund € 710,- brutto erzielte der Zuchtbetrieb Gramlinger aus Vöcklamarkt für ein sehr gut entwickeltes und genetisch hornloses Wallfahrer PS-Kalb aus einer leistungsstarken Etoscha-Tochter.

Nächste Versteigerung am Montag 17. Februar 2025

Download Marktbericht, 3. Februar 2025