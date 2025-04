In Abstimmung mit der zuständigen Veterinärbehörde fand die Kälberversteigerung am 7. April 2025 in Ried statt. Angeboten wurden ausschließlich Kälber aus dem Verbandsgebiet des FIH und VFS. Es ist sehr verständlich, dass sich die Landwirte Sorgen wegen der Einschleppung der MKS machen. Die Preisentwicklung war unter diesen Umständen sehr zufriedenstellend. 489 Kälber wurden erfolgreich vermarktet. Im Vergleich zur letzten Versteigerung waren weniger private Käufer anwesend, wodurch der Anteil der von den Firmen angekauften Kälber auf rund 40 % anstieg.

Die Fleckviehstierkälber erzielten wieder einen ansprechenden Durchschnittspreis von € 6,58 netto, bei einem Gewicht von 100 kg. Auffallend waren deutliche Unterschiede in der Qualität und Entwicklung der Kälber. Dies macht sich in der großen Preisdifferenzierung bemerkbar. Gute Qualitäten erzielten oftmals Preise über 7,00 € netto. Die Preisspitze lag bei 8,00 € netto. Auch Fleischrassekreuzungskälber erfreuten sich bester Nachfrage und konnten zu Preisen bis € 8,10 netto verkauft werden, wobei auch hier sehr qualitätsbezogen gekauft wurde.

Die weiblichen Zuchtkälber hielten das Niveau der letzten Versteigerung. Der Durchschnittspreis lag bei € 5,25 netto, bei einem Gewicht von 109 kg. Wie schon öfter mitgeteilt, sind schwere und bereits enthornte Kälber besser nachgefragt. Dies ist im durchschnittlichen Verkaufserlös der schwersten Kategorie klar ersichtlich.

Ein Rückgang im Durchschnittspreis der weiblichen Nutzkälber ist auch auf die kleinere private Käuferschaft zurückzuführen.

Derzeit heißt es auf Sicht fahren. Die nächste Kälberversteigerung in Ried soll wie geplant am Osterdienstag, den 22. April stattfinden. Dies wird nur dann möglich sein, wenn die vorgegebenen Maßnahmen strikt eingehalten werden und wir es gemeinsam schaffen, dass Österreich weiterhin frei von MKS bleibt. Um eine rechtzeitige Anmeldung der Kälber wird ersucht.

Download, Marktbericht, 7.4.25