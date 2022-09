Mit GAP-Strategieplan „in der Zeit“

Auch der Dauerbrenner GAP 2023 stand auf der Agenda. Was die Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik betrifft, erwartet Totschnig noch im September die Genehmigung durch die EU-Kommission. Parallel dazu habe man diese Woche die Anwendungsverordnung für den Strategieplan in Begutachtung geschickt, welche zeitgerecht im Oktober in Kraft treten soll.