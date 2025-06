In eigener Sache: Wechsel in der Chefredaktion

Seit Anfang Juni ist Clemens Wieltsch neuer Chefredakteur der Österreichischen BauernZeitung. Wieltsch ist seit gut drei Jahren Teil der Redaktion und war zuletzt für die Themen Wirtschaft, Produktion und Markt verantwortlich. Zuvor war er für den Agrarverlag tätig. Neben seiner journalistischen Arbeit führt Wieltsch einen Biobetrieb in Kärnten.

Hans Maad in Pension

Aus dem Team der BauernZeitung ausgeschieden ist Hans Maad, der mit Mai in die Pension verabschiedet wurde. Maad war knapp 20 Jahre für die BauernZeitung tätig, zuerst in Niederösterreich und ab 2013 in der Bundesredaktion in Wien. Sein Hauptressort war die Berichterstattung zu landwirtschaftlichen Produktionsthemen. Als Generalist in sämtlichen Produktionszweigen von Ackerbau und Tierhaltung, Sonderkulturen und Betriebswirtschaft hat der Boku-Absolvent die BauernZeitung wesentlich mitgeprägt.

- Bildquellen - Clemens Wieltsch: Paul Gruber