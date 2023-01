Der international tätige Holzverarbeiter HS Timber Group – vormals Holzindustrie Schweighofer – hat ihr Tochterunternehmen für den Direktvertrieb von Holzpellets „PelletsOne“ veräußert. Das Unternehmen mit Sitz in Wiener Neustadt hatte bisher ausschließlich Ware der HS Timber Group gehandelt. Käufer ist die Raiffeisen Ware Austria. Die Zustimmung der Wettbewerbsbehörde liegt bereits vor, zur Höhe des Kaufpreises möchten sich beide Unternehmen nicht äußern. Künftig will man sich bei der HS Timber Group ausschließlich auf die Herstellung der Pellets aus den betriebseigenen Sägewerken konzentrieren, heißt es aus der Zentrale in Wien.

- Bildquellen - Pellets 9 ID49697 Size650px: agrarfoto.com