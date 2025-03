Der Februar 2025 verlief in ganz Österreich ungewöhnlich niederschlagsarm. Im

Flächenmittel fiel an nur drei Tagen eine Niederschlagsmenge, die größer als ein Millimeter war. In einem durchschnittlichen Februar sind es sieben bis acht Tage. Die wenigen Tage mit Niederschlag waren in der Monatsmitte und am Monatsende. „Ein so trockener Februar kommt statistisch gesehen alle fünf bis sieben Jahre vor“, sagt Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria, „zum Beispiel war in den letzten rund 30 Jahren ein Februar nur drei Mal trockener als heuer, das war in den Jahren 2011, 2003, 1998.“

Sehr wenig Neuschnee

Wenig Niederschlag bedeutet auch wenig Neuschnee. Unterhalb von 1.000 Meter Seehöhe gab es im Februar 2025 im österreichweiten Mittel 87 Prozent weniger Neuschnee als in einem durchschnittlichen Februar. In Lagen zwischen 1.000 und 1.500 Meter Seehöhe lag das Defizit beim Neuschnee im Österreichmittel bei 75 Prozent und in Lagen über 1.500 Meter bei 60 Prozent.

Zahlen zur Neuschneemenge an einzelnen Wetterstationen der GeoSphere Austria:

Kufstein (T, 490 m): 0 cm Neuschnee im Februar 2025 (in einem durchschnittlichen Februar im Zeitraum 1991-2020 waren es 45 cm, Abweichung -100 %)

Deutschlandsberg (ST, 354 m): 7 cm Neuschnee im Februar 2025 (Durchschnitt 24 cm, -71 %)

Ramsau (ST, 1207 m): 30 cm Neuschnee im Februar 2025 (Durchschnitt 82 cm, -63 %)

Wien (198 m): 0 cm Neuschnee im Februar 2025 (Durchschnitt 14 cm, -100 %)

Kanzelhöhe (K, 1520 m): 53 cm Neuschnee im Februar 2025 (Durchschnitt 60 cm, -12 %)

Klagenfurt (K, 450 m): 1 cm Neuschnee im Februar 2025 (Durchschnitt 16 cm, -94 %)

Tamsweg (S, 1025 m): 13 cm Neuschnee im Februar 2025 (Durchschnitt 29 cm, -57 %)

Sonnblick (S, 3109 m): 79 cm Neuschnee im Februar 2025 (Durchschnitt 206 cm, -62 %)

Feuerkogel (O, 1618 m): 31 cm Neuschnee im Februar 2025 (Durchschnitt 97 cm, -68 %)

Kremsmünster (O, 382 m): 0 cm Neuschnee im Februar 2025 (Durchschnitt 23 cm, -100 %)

Feldkirch (V, 438 m): 4 cm (Durchschnitt 17 cm, -77 %)

Rax (N 1547m): 16 cm (Durchschnitt 79 cm, -80 %)

Reichenau/Rax (N, 488 m): 0 cm (Durchschnitt 31 cm, -100 %)

Eisenstadt (B, 184 m): 0 cm (Durchschnitt 10 cm, -100 %)

Quelle: GeoSphere Austria

Temperatur und Sonnenstunden über dem Durchschnitt

In der Auswertung der Temperatur liegt der Februar 2025 im Tiefland Österreichs um 1,0 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, auf den Bergen war es um 2,2 Grad milder als im Mittel. Das ergibt im Tiefland Österreichs Platz 45 in der Reihe der wärmsten Februarmonate der 258-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen Platz 23 in der 174-jährigen Gebirgsmessreihe. Im Vergleich zur Klimaperiode 1961-1990 lag der Februar 2025 im Tiefland um 1,9 Grad und auf den Bergen um 3,1 Grad über dem Mittel. Die Zahl der Sonnenstunden lag im Februar 2025 in der österreichweiten Auswertung um acht Prozent über dem vieljährigen Durchschnitt.

Entwicklung der Vegetation etwas früher

Die Entwicklung der Vegetation war im Vergleich zu einem durchschnittlichen Februar etwas früher. Der Blühbeginn des Schneeglöckchens zum Beispiel lag im Mittel über Österreich mit dem Einsetzen am 16.02.2025 um drei Tage vor dem vieljährigen Mittel 1991-2020. Der Blühbeginn der Hasel lag im Mittel über Österreich mit dem Einsetzen am 15.02.2025 um vier Tage vor dem vieljährigen Mittel 1991-2020.

