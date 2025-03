Vergangene Woche hat die Österreichische Hagelversicherung erstmals einen Förderpreis an der Veterinärmedizinischen Universität vergeben. Damit will der größte Tierversicherer im Land „zur Absicherung der Einkommenssicherheit in der Nutztierhaltung sowie zur Förderung der Tiergesundheit und des Tierwohls beitragen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Kurt Weinberger. Im ersten Anlauf wurden zwei Publikationen ausgezeichnet. Beide befassten sich mit der Ausbreitung von Erregern bei Rindern (Salmonellen und Coxiellen).

- Bildquellen - Förderpreis Vetmed: Hagelversicherung