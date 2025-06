GoodMills eröffnet ausgebaute Mühle in Polen

25 Millionen Euro ließ sich GoodMills Polska, ein Unternehmen der GoodMills Group mit Sitz in Wien, die Modernisierung und Erweiterung ihrer Mühle in Kutno kosten. Die Produktionsleistung der Anlage, die am 17. Juni 2025 eröffnet wurde, soll so von 140.000 auf 280.000 Tonnen pro Jahr verdoppelt worden sein. Die Mühle ist damit die Zweitgrößte der Gruppe und eine der größten Mühlen Polens.

Mit dem Ausbau soll einerseits ein technologischer Sprung gelungen sein, andererseits auch ein erheblicher Schub für die gesamte Mühlenindustrie und die lokale Wirtschaft geboten werden. Weiters will die GoodMills Group ihre Marktführerschaft in Polen festigen und den Marktanteil weiter erhöhen.

Das schafft die neue Mühle

Laut Angaben von GoodMills beläuft sich die Mahlkapazität der Weizenmühle nun auf 880 Tonnen pro Tag. Die Kapazität der Mehlsilos wurde von 960 auf 4.060 Tonnen erweitert. Um die Logistik und den Vertrieb zu verbessern, wurde der Mehlverladeprozess von 25 t/h auf 100 t/h beschleunigt. Ein Wärmerückgewinnungssystem für Kompressionen soll die Beheizung des neu errichteten Labors ermöglichen.

In Kürze soll mit dem Bau einer fünften Mühle in Polen begonnen werden. „Wir sehen in dieser Branche ein enormes Investitionspotenzial. Und wenn es darum geht, das richtige Umfeld für solche Investitionen zu wählen, ist Polen als eines der dynamischsten und wirtschaftlich stärksten Länder der Europäischen Union die erste Wahl“, so Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien. Damit wolle man dem strategischen Ziel der „1 Millionen Tonnen Mahlleistung in Polen” immer näherkommen.

