FIH: Stierkälber bei heimischen Mästern gefragt

Entgegen einem Bericht im ORF am 25. Mai sind Stierkälber in Oberösterreich gefragt und die Basis für die heimische Stiermast. Dies gilt vor allem für Kälber von Doppelnutzungsrassen, Fleischrassen und Gebrauchskreuzungen. Bei der Kälberversteigerung am 25. Mai in Ried blieb der Durchschnittspreis bei den Fleckviehstierkälbern im Vergleich zur letzten Versteigerung auf hohem Niveau unverändert.

Alle Kälber blieben in der Region. 81 % der Kälber wurden direkt von den Mästern erworben, 19 % der Kälber wurden von der Österreichische Rinderbörse und der Firma Wiestrading angekauft.

Am gefragtesten waren Fleckviehstierkälber zwischen 80 kg und 100 kg. Wiederholt wurden Preise von über € 6,– netto erzielt.

Der FIH geht davon aus, dass die aktuellen Preise auch in den nächsten Wochen stabil bleiben werden.

Download:Marktbericht, 25.5.21