FIH: Preisverbesserung bei Stierkälbern

Kälberversteigerung am 14.11.2022

Bei der Nutzkälberversteigerung am 14. November 2022 in Ried kam es zu einer Preisverbesserung in sämtlichen Kategorien. Mit einem Angebot von knapp 440 Kälbern war die Versteigerung durchschnittlich beschickt. Erfreulicherweise konnten wieder mehr heimische Mäster auf der Versteigerung begrüßt werden, wodurch ein flotter Marktverlauf zu verzeichnen war. Die bessere Nachfrage von vielen Mästern aus der Region wirkte sich dahingehend positiv auf die Preisbildung aus. 30 % der angebotenen Kälber wurden von den Firmen Wiestrading und Österreichische Rinderbörse angekauft.

Die rund 300 angebotenen Fleckviehstierkälber erreichten einen Durchschnittspreis von € 4,32 netto pro Kilogramm, womit sich ein Anstieg von 27 Cent im Vergleich zur letzten Versteigerung ergibt. Das Durchschnittsgewicht lag bei 99 kg. Gut mastfähige Kälber mit altersgerechter Entwicklung erreichten Preise bis € 5,00 netto. Zu leichte Kälber und Kälber, deren Alter und Gewicht nicht zusammenpassen, werden auch in nächster Zeit größere Preiseinbußen hinnehmen müssen.

Auch die weiblichen Fleckviehkälber konnten einen Preisanstieg von 17 Cent verzeichnen.

Der FIH bedankt sich bei allen Käufern und Verkäufern und lädt zur nächsten Versteigerung am 28. November wieder recht herzlich ein.

Download: Marktbericht, 14.11.22