Ferkelmarkt KW 51/2020: Vereinzelt wieder Wartezeiten beim Ferkelbezug

In vielen Ländern der EU stabilisiert sich bei niedrigem Preisniveau der Ferkel­absatz. Der in den letzten Wochen entstandene Rückstau wird langsam abgebaut. Die Verkaufsgewichte zeigen wieder fallende Tendenz. Selbst im Hauptkrisenland Deutschland zeigt sich der Ferkelmarkt spürbar belebter. Dennoch wird es in unserm Nachbarland noch lange dauern, bis tatsächlich von einer nachhaltig besseren Marktlage gesprochen werden kann. Derzeit tun bereits zarte Lichtblicke gut.

Auf dem heimischen Ferkelmarkt pendelt das Angebot zurück während die Nachfrage eine stabile bis leicht steigende Tendenz zeigt. Ein pünktlicher Absatz ist damit wieder in allen Bundesländern gewährleistet. Es treten sogar erste Knappheiten mit vereinzelten Wartezeiten für die Mäster auf. Die Notierung bleibt mit 1,80 Euro/kg unverändert.

Notierung Öhyb-Ferkel KW 51 / 14. bis 20. Dez. 2020:

(Euro/kg)

• Öhyb-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 1,80 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com