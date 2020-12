Ferkelmarkt KW 50/2020: Absatzsicherheit kehrt zurück

Nach der vorwöchigen leichten Erholung der Ferkel-Absatzsituation in zahlreichen EU-Ländern, zeigen sich nun auch in Deutschland zarte Anzeichen einer Absatzbelebung. Die Gesamtsituation bleibt aber in unserem Nachbarland weiterhin äußerst angespannt. Der aufgebaute Rückstau der letzten Monate bei Schlachtschweinen und Ferkeln verringert sich nur ganz zögerlich. Trotzdem liegen in manchen Regionen Deutschlands die Ferkelabsatzzahlen bereits wieder auf Vorjahresniveau. Dramatisch niedrig verharrt aber der Ferkelpreis in unserem wichtigsten Referenzland. Für viele deutsche Ferkelerzeuger zählt aber aktuell nur mehr ein halbwegs gesicherter Absatz, der Preis ist nebensächlich.

Der heimische Ferkelmarkt zeigt sich nicht nur deutlich freundlicher, sondern hat inzwischen überall wieder eine hohe bis sehr hohe Absatzsicherheit erreicht. Aktuell ist die Nachfrage gut, das Angebot hat sich in den den zurückliegenden zwei Wochen auf ein der Jahreszeit entsprechendes Niveau eingependelt. Es ist sogar eine leicht rückläufige Tendenz erkennbar. Die Ferkelnotierung bleibt mit 1,80 Euro/kg unverändert zur Vorwoche.

Notierung Öhyb-Ferkel KW 50 / 7. bis 13. Dez. 2020:

(Euro/kg)

• Öhyb-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 1,80 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com