Ferkelmarkt KW 34/’25: Absatzlage stabilisiert sich

Der europäische Ferkelmarkt zeigt nach schwierigen Absatzwochen deutliche Stabilisierungstendenzen. In den letzten beiden Wochen ist die Nachfrage spürbar angesprungen. Das von Woche zu Woche mengenmäßig sehr konstante Angebot kann damit wieder pünktlicher als zuletzt abgesetzt werden. In vielen Regionen der EU ist auch bereits wieder eine vollständige Markträumung möglich. Vor diesem Hintergrund entwickeln sich die europäischen Ferkelnotierungen allesamt seitwärts.

Diese positive Ferkelmarktentwicklung ist auch in Österreich zu spüren. Ein etwas niedrigeres Angebot und eine verbesserte Nachfrage haben die, in den letzten Wochen aufgebaute Rückstellmenge, deutlich reduziert. Die heimische Ferkelnotierung beträgt weiterhin 3,25 Euro.

Ö-PIG-Ferkel KW 34/’25 – 18. August bis 24. August

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,25 ( = )

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com