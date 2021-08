Ferkelmarkt KW 34/2021: Von Deutschland geht eine negative Preisspirale aus

Im gesamten EU-Raum bleibt die Lage auf den Ferkel- und Schweinemärkten schwierig. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Ausgehend von einem extrem schlecht laufenden Fleischhandel aus der EU nach China baut sich über die gesamte Produktionskette ein immer stärkerer Druck auf. Besonders betroffen ist der deutsche Schweinesektor. Dort versucht man, mit neuerlichen Preisreduktionen bei Schlachtschweinen und Ferkeln eine Verbesserung der Absatzsituationen herbeizuführen. Damit wird aktuell eine verheerende negative Preisspirale in Schwung gesetzt.

Auch am heimischen Ferkelmarkt ist das Absatzgeschehen gehemmt. Das Angebot liegt flächendeckend über der Nachfrage und macht Rückstellungen weiterhin notwendig. In Anlehnung an die stabil gehaltene heimische Schlachtschweinenotierung bleibt auch die Ferkelnotierung für die laufende Woche unverändert.

Notierung Ö-PIG-Ferkel KW 34 / 23. bis 29. August ’21

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 2,30 (± 0,00)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com