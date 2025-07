Ferkelmarkt KW 31/’25: Nachfrage zieht an

Nach Wochen angespannter Absatzverhältnisse, beruhigt sich der Ferkelmarkt in vielen Ländern der EU wieder. Dafür bleibt das Angebot weitgehend auf dem Niveau der Vorwochen, deutlich verbessert zeigt sich aber die Ferkelnachfrage. Damit ist aktuell ein Abbau der Übermengen, die sich in den letzten Wochen aufgebaut haben möglich. Die Ferkelnotierungen bewegen sich in ganz Europa seitwärts.

Kaum Besserung in Österreich

Auf den heimischen Ferkelmärkten ist diese positive Entwicklung weiterhin – wenn überhaupt – nur sehr schwach erkennbar. Es bliebt nach wie vor bei einem Angebot, das deutlich über den Mengen des ersten Jahresquartals liegt. Mit der aktuellen Nachfrage ist man weiterhin nicht in der Lage eine vollständige Markträumung zu bewerkstelligen. Die heimische Notierung bleibt wie im übrigen Europa unverändert zur Vorwoche.

Ö-PIG-Ferkel KW 31/’25 – 28. Juli bis 03. August

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,25 ( = )

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com