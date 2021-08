Ferkelmarkt KW 32/2021: Ferkelmärkte gehörig unter Druck

Neuerliche Preisreduktionen bei Schlachtschweinen im gesamten europäischen Raum setzen die Ferkelmärkte gehörig unter Druck. Die jahreszeitlich übliche Ferkel-Absatzflaute wird damit noch einmal deutlich verstärkt. Mit der schlechter werdenden Stimmungslage der Schweinemäster sinkt auch ihre Ferkel-Einstallbereitschaft.

Extreme und ominöse Ausmaße nimmt inzwischen das deutsche Preisniveau sowohl bei Ferkel als auch bei Schlachtschweinen an. Von hier aus wächst auch der Druck auf das heimische Preisgeschehen.

Auch in Österreich gestaltet sich der Ferkelabsatz der Jahreszeit entsprechend weiterhin schwierig. Die aktuellen Entwicklungen am Schlachtschweinesektor verunsichern auch unsere heimischen Schweinemäster enorm. In der aktuellen Woche kann weder bei der Schlachtschweine- noch bei der Ferkelnotierung der deutschen Preisreduktion ausgewichen werden. Damit sinkt die heimische Ferkelnotierung auf € 2,30 ab.

Notierung Ö-PIG-Ferkel KW 32 / 9. bis 15. August ’21

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 2,30 (–0,20)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com