Ferkelmarkt KW 30/2020: Preisverfall gestoppt

Die Lage auf den europäischen Ferkel- und Schweinemärkten bleibt weiter angespannt. Zumindest die mehrwöchige Preisrally nach unten hat sich nun eingebremst. In allen EU-Mitgliedsstaaten versucht man, das Preisniveau bei Ferkeln und Schlachtschweinen zu stabilisieren.

Gestützt werden diese Stabilisierungsversuche durch die schrittweise Öffnung des gesperrten Tönnis-Schlachthofes in Deutschland. Alles andere als unterstützend wirkt jedoch der aktuell stark rückläufige deutsche Schweinefleischkonsum. Sowohl die deutsche Politik als auch die deutsche Presse haben sich mit ihren Handlungen und ihren Berichterstattungen zur Sache mit fragwürdigem Ruhm auf Kosten der Schweinebauern bekleckert.

Nicht zuletzt wegen der enormen Preisrücknahmen in den beiden Vorwochen stellt sich der heimische Ferkelmarkt weitgehend geräumt dar. Regionale Unterschiede liegen aber vor. Besonders schmerzlich für die Ferkelerzeuger ist der nun bereits fünf Monate andauernde Preisverfall. Die heimische Ferkelnotierung ist in dieser Zeit um über 30 Euro (minus 32 %) eingebrochen. In der aktuellen Vermarktungswoche bleibt die Notierung mit 2,35 Euro/kg unverändert zur Vorwoche.

Notierung Öhyb-Ferkel KW 30/20. bis 26. Juli 2020:

(Euro/kg)

• Öhyb-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 2,35 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com