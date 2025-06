Ferkelmarkt KW 25/’25: Angebot übersteigt Nachfrage

Ein um diese Jahreszeit übliches steigendes Ferkelangebot trifft aktuell auf eine schwächelnde Nachfrage. So kann man die derzeitige Lage auf den europäischen Ferkelmärkten in Kurzform beschreiben. Der Nachfragerückgang entsteht dabei in erster Linie nicht, weil Mäster aktive Kaufzurückhaltung ausüben, sondern weil schlicht und ergreifend aktuell die freien Mastplätze fehlen. Das wiederum ist durch die teils langen Wartezeiten auf Ferkel beim letzten Einstallen im Frühjahr zurückzuführen. In dieser Phase gab es in ganz Europa eine stark steigende Nachfrage bei vergleichsweise kleinem Ferkelangebot.

Die Ferkelnotierungen zeigen im gesamten EU-Raum eine stabile Seitwärtsentwicklung. Auch in Österreich entwickelt sich der Ferkelmarkt ähnlich wie im übrigen Europa.

Zusätzlich wird der Vermittlungsmarkt aktuell durch Ferkel belastet, die üblicherweise über Direktbeziehungen abgewickelt werden, aber derzeit aus unterschiedlichsten Gründen zur freien Vermittlung angemeldet werden. Da die Ferkelnachfrage mit diesem Ferkelangebot momentan nicht Schritt hält, kommt es auch bei uns in der Vermittlung zu Ferkelrückstellungen. Die heimische Ferkelnotierung bleibt mit 3,75 Euro unverändert zur Vorwoche.

Ö-PIG-Ferkel KW 25/’25 – 17. Juni bis 24. Juni

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,75 (=)

