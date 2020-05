Ferkelmarkt KW 21/2020: Notierung hält

Nach Wochen deutlicher Preiseinbußen, zeigt sich aktuell ein Lichtblick am europäischen Ferkelmarkt. Ausgehend von Stabilisierungstendenzen am EU-Schlachtschweinemarkt, beruhigen sich auch die Ferkelmärkte. Die meisten EU-Länder zeigen dies in unveränderten Ferkelpreisen an. Noch ist es aber zu früh, von einer nachhaltigen Entwicklung zu sprechen, da die Unruhe auf den Märkten einfach noch zu groß ist. Vor allem in Deutschland ist diese leicht positive Markttendenz weder am Fleisch-m noch am Ferkelmarkt tatsächlich belastbar. Spannend wird, wie die Nachfrage der teilweise wiedereröffneten Gastronomie in der EU ausfällt. Zuletzt hat sich dort schon ein deutliches Nachfrageplus bei Schweinefleisch entwickelt.

Auf dem heimischen Ferkelmarkt hält sich das Angebot im Rahmen, die Vermarktung leidet aber an zahlreichen Verschiebungen bereits bestellter Ferkelpartien. Der Grund lag zuletzt vor allem in einer sehr zaghaften Abholung fertiger Schlachtschweine. Dennoch konnte das Angebot weitgehend geräumt werden. Die Notierung hält in der laufenden Vermarktungswoche auf dem Niveau von 2,70 Euro/kg.

Notierung Öhyb-Ferkel KW 21/ 18. bis 24. Mai 2020:

(Euro/kg)

• Öhyb-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 2,70 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com