Ferkelmarkt KW 2/2021: Angebot knapp, plus zehn Cent

Das Ferkelangebot ist im gesamten EU-Raum auf überschaubarem Niveau. Die Mengenkurve zeigt einen fallenden Trend. Demgegenüber entwickelt sich die Nachfrage zunehmend lebhaft. Die Ferkelmärkte sind pünktlich geräumt. Eine Ausnahme machen nur einige Regionen in Deutschland, wo Verschiebungen bestellter Partien leichte Angebotsüberhänge bewirken. Immer noch gestaltet sich in Deutschland der Abfluss fertiger Schlachtschweine zäh.

In Österreich ist das Ferkelangebot pünktlich und vollständig geräumt. Allerdings werden auch bei uns mancherorts fertige Schlachtschweine nicht zeitgerecht abgeholt, was vereinzelt zu Verschiebungen bereits bestellter Ferkelpartien führt. Auf Basis der hochgerechneten Geburts- und Abssetzleistungen ist in den nächsten Wochen von einem zunehmend knappen Angebot auszugehen.

Die Ferkelnotierung kann sich in dieser Woche von ihrem Mehrjahrestief lösen und steigt um 10 Cent auf 1,90 Euro/kg.

Notierung Öhyb-Ferkel KW 2 / 11. bis 17. Jänner

(Euro/kg)

• Öhyb-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 1,90 (+0,10)

Johann Stinglmayr, VLV

