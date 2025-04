Ferkelmarkt KW 18/’25: Nachfrageüberhang geht zu Ende

Die Phase einer sehr knappen Ferkelversorgung mit teils langen Wartezeiten für Mäster im Ferkelbezug geht zu Ende. Wie nahezu alljährlich werden auch heuer ab Mai im gesamten EU-Raum ausgewogene Angebots- und Nachfrageverhältnisse auf den Ferkelmärkten überwiegen. Zum einen lässt die überhitzte Nachfrage nach, zum anderen steigen die angebotenen Ferkelmengen leicht aber kontinuierlich an. Aktuell findet noch der letzte Abbau verschobener Mästerbestellungen statt. In Anbetracht dieser Entwicklungen, tut die Preisverbesserung am Schlachtschweinemarkt dem Ferkelmarkt gut.

In Österreich liegt noch ein leichter Nachfrageüberhang vor. Aber auch bei uns dürften sich Angebot und Nachfrage in Kürze decken.

Die heimische Notierung bleibt auf dem Niveau von 3,75.

Ö-PIG-Ferkel KW 18/’25 – 28. April bis 04. Mai

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,75 (=)

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com